مكافأة لهذه الفئات عبر حساب المواطن السعودي (تفاصيل)

تحرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على مواطنيها خاصة المتضررين من الإصلاحات الاقتصادية وتعويضهم، ويكون برنامج حساب المواطن مقدم إلى فئات من الشعب السعودي من المتضررين من خطط الإصلاح الاقتصادي الجديدة، وتم إطلاق البرنامج في تحديثاته الجديدة لعام 2022 بالعديد من الإصلاحات ليضمن وصول الدعم المباشر إلى فئات أكبر من المستفيدين، وقام كذلك بتحديث شروط الاستحقاق والتي يكون منها تسجيل جميع بيانات الدخل، ويأتي ضمن خطط المملكة في الإضافات التي قامت بها بالبرامج الاجتماعية للشعب، والتي شملت الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، بالأعوام القليلة الماضية.

البرنامج جاء لإصلاح ما جارت عليه خطط الإصلاح الاقتصادي

يقوم البرنامج بوضع الحد الأدنى للاستحقاق الشهري من الدخل، وذلك ليتم وصول الدعم المقرر منه إلى الفئات المستحقة، وجدير بالذكر أن البرنامج جاء لإصلاح ما جارت عليه خطط الإصلاح الاقتصادي بالمملكة والتي تضمنت رفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، وتضررت بذلك فئات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال بشكل عام، وأصبحت فئات الشعب من أصحاب الدخل المتوسط لديهم العدد من الأعباء المالية، وجاء البرنامج يخصم برفع تلك الأعباء.

يجب الإفصاح عن الدخل المكتسب وهو الراتب الشهري للموظفين أو الريع المباشر من الأنشطة التجارية أو الريع العقاري لهم، كما يكون أصحاب المعاشات من المتقاعدين والعسكريين أيضا من الذين يجب عليهم الإفصاح عن الدخل الشهري لهم من المعاشات.



كما يتم أيضا الإفصاح عن الدخل غير المكتسب وهو الدخل الإضافي الذي يتم الحصل عليه بصفه منتظمة أو غير منتظمة، ومن أمثلة الدخل غير المكتسب هي مكافآت الطلاب.

مكافأة الطلاب

تعتبر مكافأة الطلاب ضمن الدخل غير المكتسب، حيث يتم زيادة المدخول النقدي لأحد أفراد الأسرة عن الحد الذي تم تسجيله في البرنامج من قبل، ويكون على رب الأسرة أن يقوم شهريا بتحديث البيانات، وخاصة إذا تم تغيير المدخلات المالية لها بالزيادة أو بالنقص، وتعتبر بذلك مكافأة الطالب زيادة في الدخل الشهري له، ويتم نقص الراتب المخصص للشهر الجديد بقيمة المبالغ المصروفة لهذا الطالب.