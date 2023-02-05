ads

مكافأة لهذه الفئات عبر حساب المواطن السعودي (تفاصيل)

تقارير وحوارات
حساب المواطن السعودي
حساب المواطن السعودي

تحرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على مواطنيها خاصة المتضررين من الإصلاحات الاقتصادية وتعويضهم، ويكون برنامج حساب المواطن مقدم إلى فئات من الشعب السعودي من المتضررين من خطط الإصلاح الاقتصادي الجديدة، وتم إطلاق البرنامج في تحديثاته الجديدة لعام 2022 بالعديد من الإصلاحات ليضمن وصول الدعم المباشر إلى فئات أكبر من المستفيدين، وقام كذلك بتحديث شروط الاستحقاق والتي يكون منها تسجيل جميع بيانات الدخل، ويأتي ضمن خطط المملكة في الإضافات التي قامت بها بالبرامج الاجتماعية للشعب، والتي شملت الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، بالأعوام القليلة الماضية.

 

البرنامج جاء لإصلاح ما جارت عليه خطط الإصلاح الاقتصادي

 

 

يقوم البرنامج بوضع الحد الأدنى للاستحقاق الشهري من الدخل، وذلك ليتم وصول الدعم المقرر منه إلى الفئات المستحقة، وجدير بالذكر أن البرنامج جاء لإصلاح ما جارت عليه خطط الإصلاح الاقتصادي بالمملكة والتي تضمنت رفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، وتضررت بذلك فئات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال بشكل عام، وأصبحت فئات الشعب من أصحاب الدخل المتوسط لديهم العدد من الأعباء المالية، وجاء البرنامج يخصم برفع تلك الأعباء.

يجب الإفصاح عن الدخل المكتسب وهو الراتب الشهري للموظفين أو الريع المباشر من الأنشطة التجارية أو الريع العقاري لهم، كما يكون أصحاب المعاشات من المتقاعدين والعسكريين أيضا من الذين يجب عليهم الإفصاح عن الدخل الشهري لهم من المعاشات.


كما يتم أيضا الإفصاح عن الدخل غير المكتسب وهو الدخل الإضافي الذي يتم الحصل عليه بصفه منتظمة أو غير منتظمة، ومن أمثلة الدخل غير المكتسب هي مكافآت الطلاب.

 

مكافأة الطلاب

تعتبر مكافأة الطلاب ضمن الدخل غير المكتسب، حيث يتم زيادة المدخول النقدي لأحد أفراد الأسرة عن الحد الذي تم تسجيله في البرنامج من قبل، ويكون على رب الأسرة أن يقوم شهريا بتحديث البيانات، وخاصة إذا تم تغيير المدخلات المالية لها بالزيادة أو بالنقص، وتعتبر بذلك مكافأة الطالب زيادة في الدخل الشهري له، ويتم نقص الراتب المخصص للشهر الجديد بقيمة المبالغ المصروفة لهذا الطالب.

ارتفاع دفعات برنامج حساب المواطن التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي المتضررين من خطط الإصلاح الاقتصادي الجديدة الدعم المباشر

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة حول صرف الدفعة الـ62 من برنامج حساب المواطن

الأكثر قراءة

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

روابط كورة لايف || بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || مشاهدة ماتش الأهلي قناة مفتوحة NRT نايل سات دون تقطيع || يلا شوت ELAHLY كورة بلس هدف بيرسي تاو STREAM

Ahly live Stream بث مباشر الأهلي وسياتل تعليق عربي رابط On Time Sport || مشاهدة سياتل ضد الأهلي هدف بيرسي تاو اليوم