طرق إضافة عقد إيجار على حساب المواطن السعودي

أهلية حساب المواطن من أهم ما يحرص المسجلين عليه، حيث يتم الإعلان شهريا عن قبول أو رفض الأهلية عبر حساب الفرد بالبرنامج الخدمي الشهير ويتابع جميع المرفوضين من الأهلية، غير المؤهلين، الأسباب التي أدت إلى ذلك، ويكون عدم إضافة عقد إيجار على حساب المواطن أو عقد إيجار ليس حقيقي من أسباب الرفض عند الكثيرين ولذلك يتم استكمال بيانات الفرد، بيانات الدخل والسكن والعمل والاسرة وغيرها، شهريا لضمان الاستحقاق.

يقوم البرنامج شهريا العمل وفق آلية محددة

ينتظر المواطنين شهريا إعلان نتيجة الأهلية، والتي يتم الإعلان عنها في نحو يوم العشرين من الشهر الميلادي.

ويتم الإعلان لاحقا عن موعد فتح باب الاعتراضات.

يقوم المواطن بالتعرف على أسباب عدم الاستحقاق.

يتاح تقديم الاعتراض قبل يوم الخامس من الشهر الجديد.

يتم نزول رواتب المؤهلين بحساباتهم المصرفية في العاشر من الشهر الميلادي.

يكون على الفرد أو رب الأسرة التعرف على نتائج الأهلية عبر حسابه الشخصي، ويتم بالدخول على الصفحة الشخصية بالرقم السري الخاص به والاستعلام عن الأهلية، عند ظهور رسالة غير مؤهل يتم التعرف على الأسباب، ربما يكون ضمن الأسباب نقص في الوثائق المقدمة والتي يكون منها عقد الإيجار، وأهم ما يشوب عدم الاستحقاق في ذلك ما يلي:

أن يكون المواطن لم يقم بإضافة عقد الإيجار عند التسجيل.

بينما لا يتم احتساب عقد الإيجار إذا كان غير مسجل في منصة إيجار الرسمية.

إذا كان الفرد مؤجر من أحد الأقرباء من الدرجة الأولى، الأب أو الابن أو الأخت وغيرها، لا يتم احتساب عقد الإيجار.

ويكون حل تلك المكلة أن يكون العقد موثق وقانوني في منصة إيجار وألا يكون مؤجر من الأقرباء، على أن يقوم بتسجيل جميع بيانات عقد الإيجار للتعرف على تكلفة السكن الشهري.



كيف يتم إضافة عقد إيجار على برامج حساب المواطن؟

يتم الدخول على صفحة خدمات برنامج حساب المواطن.

يقوم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

يتم الذهاب إلى إدارة المرفقات.

يقوم باختيار نوع المرفق “عقد إيجار إلكتروني موحد” عبر منصة إيجار.

يتم إرفاق عقد الإيجار ثم اختيار أيقونة “حفظ” ليتم الحفظ بنجاح وتظهر تلك الرسالة.

ويجب أن يكون عقد الإيجار مستوفي الشروط التي أقرها البرنامج من قبل ليتم قبول إرفاق هذه الوثيقة.

