لكل مالكي السيارات بالمملكة.. المرور السعودي يوضح طرق وتفاصيل استبدال اللوحات

قامت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء استبدال أرقام السيارات بين مالكين السيارات أو من ينوب عنها ولكن لن يتم الاستفادة من تلك الخدمة إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط ومنها



خطوات طلب لوحات مع شعار مميز



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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الخطوات التي يتم اتباعها من أجل طلب لوحات ترخيص مركبات ذو شعار مميز وإليكم من خلال:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من خلال هذا الرابط بالضغط على كلمة منصة أبشر.

بعد ذلك يتم تحديد أمر خدماتي.

ثم يتم اختيار أمر المرور.

بعد ذلك يتم النقر على أمر تواصل.

يتم تحديد طلب جديد.

ثم يتم النقر على أمر تقديم طلب.

رسوم لوحات المركبات

أعلنت حركة المرور عن مراجعة رسوم لوحات الترخيص لجميع أنواع المركبات وهي كالتالي:

لوحة نقل خاص، تصل رسوم اللوحة إلى 100 ريال سعودي إما بالنسبة لرسم التالف والمفقود فقد يصل إلى 100 ريال سعودي.

لوحة حافلة خاصة وقد تصل قيمتها إلى 100 ريا لسعودي إما بالنسبة لرسوم التالف والمفقود فقد يصل إلى 100 ريال سعودي.

لوحة سيارة أجرة فقد تصل رسوم لوحة سيارة الأجرة إلى 100 ريال سعودي إما بالنسبة لرسوم التالف فهي 100 ريال سعودي.

لوحة سيارة نقل عام فتصل قيمتها إلى 100 ريال سعودي إما بالنسبة لرسوم التالف فهي 100 ريال سعودي.

لوحة حافلة عامة ورسومها هي 100 ريال سعودي إما بالنسبة لرسوم التالف والمفقود فهي 100 ريال سعودي.

لوحة سيارة نقل عام وقيمة تلك اللوحة هي 100 ريال سعودي إما بالنسبة لرسوم التالف فهي 100 ريال سعودي.

لوحة دراجة آلية فتصل رسوم تلك اللوحة إلى 100 ريال سعودي إما بالنسبة لرسوم التالف أو المفقود فهي 100 ريال سعودي.

كما يوجد لوحة مركبة اشغال عامة ورسوم تلك اللوحة 100 ريال سعودي والتالف والمفقود 100 ريال سعودي.

لوحة دبلوماسية اقتصادية والرسوم الخاصة بها 100 ريال سعودي والمفقود 100 ريال سعودي.

لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريل سعودي والتالف عنها 100 ريال سعودي.

لوحة شعار مميز رسومها 800 ريال سعودي والتالف والمفقود رسومه 100 ريال سعودي.