كافة التفاصيل حول تغيير العنوان الوطني في أبشر وتوكلنا 1444

قدمت منصة أبشر الإلكترونية خدمة جديدة ضمن خدماتها الممتعددة وهي، تغيير العنوان الوطني في أبشر ضمن خدمات أخرى كثيرة تقدمها للجمهور السعودي للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وعدم إضطرارهم للذهاب إلى الجهات المعنية، وقد أطلقت الحكومة السعودية موقع أبشر ليكون منصة رقمية تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة إلكترونية بسيطة في ظل إهتمام المملكة بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة طبقًا لرؤية السعودية 2030م، وبإمكانكم معرفة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بإجراء تعديل العنوان الوطني في أبشر أو توكلنا كالآتي:

تغيير العنوان الوطني في أبشر بهذه الطريقة



يشير العنوان الوطني إلى مكان سكن المواطن والمقيم طبقًا للمواصفات العالمية بهدف إستخدامه في إتمام المعاملات الحكومية والتجارية وخدمات التوصيل وإستلام جواز السفر والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الهامة، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء تحديث العنوان الوطني عبر أبشر كالتالي:

أولًا قم بالولوج عبر النفاذ الوطني الموحد.

ثانيًا قم بالضغط على أيقونة “ابدأ الخدمة”.

ثالثًا قم بالنقر على خدمة تعديل العنوان الوطني السعودي.

رابعًا ادخل الآن كافة البيانات والمعلومات اللازمة عن المنزل والموقع.

خامسًا اضغط على “تم التحقق”.

سادسًا وأخيرًا قم بالنقر على إرسال.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تحديث وتغيير العنوان الوطني الخاص بك بعد يوم من تقديم الطلب



تعديل العنوان الوطني في توكلنا



يسـأل الكثير من مواطني المملكة السعودية كيف أغير العنوان الوطني، ويُمكنكم أيضًا تحديث العنوان الوطني الخاص بكم عبر تطبيق توكلنا الرسمي عبر الخطوات التالية:

أولًا سجل دخولك إلى تطبيق توكلنا عبر النفاذ الوطني الموحد.

ثانيًا قم بالضغط على قائمة الخدمات ثم اختر منها خدمة العنوان الوطني.

ثالثًا انتظر ثوان حتى تظهر لك العناوين الوطنية المسجلة في حسابك.

رابعًا انقر على إضافة عنوان جديد.