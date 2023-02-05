في أولى رحلاته بهذا الاتجاه.. مواعيد قطارات تالجو بخط الصعيد اليوم الأحد

يبدأ اليوم الأحد تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط “القاهرة / الأقصر”، حسبما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بعدما انطلق القطار الأول على خط “القاهرة / الإسكندرية”، نهاية شهر ديسمبر الماضي.

تقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو الفاخر الثاني على خط “القاهرة / الأقصر”، من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22:50، مساء الأحد المقبل، ليصل الأقصر الساعة 8:50 صباح الإثنين المقبل، وقوفًا بمحطات “الجيزة - أسيوط - سوهاج - قنا”، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

كما تقرر أن يعود القطار من محطة الأقصر الساعة 10 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 8 صباحًا، بمحطات الوقوف نفسها في رحلة الذهاب، أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، من كل أسبوع.