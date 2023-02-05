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في أولى رحلاته بهذا الاتجاه.. مواعيد قطارات تالجو بخط الصعيد اليوم الأحد

أخبار مصر
قطارات تالجو
قطارات تالجو

 

يبدأ اليوم الأحد تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط “القاهرة / الأقصر”، حسبما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك  بعدما انطلق القطار الأول على خط “القاهرة / الإسكندرية”، نهاية شهر ديسمبر الماضي.

 

 

تقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو الفاخر الثاني على خط “القاهرة / الأقصر”، من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22:50، مساء الأحد المقبل، ليصل الأقصر الساعة 8:50 صباح الإثنين المقبل، وقوفًا بمحطات “الجيزة - أسيوط - سوهاج - قنا”، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

كما تقرر أن يعود القطار من محطة الأقصر الساعة 10 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 8 صباحًا، بمحطات الوقوف نفسها في رحلة الذهاب، أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، من كل أسبوع.

الفريق مهندس كامل الوزير الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بدء تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو خط “القاهرة الأقصر

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