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وظائف لهؤلاء الخريجين من الجامعات.. اعرف التفاصيل

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

 

يقدم “الفجر” العديد من الخدمات في مختلف المجالات لقرائه ومن ضمنها خدمات وظيفية ومنها الآتي:

إذا كنت خريج إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها في الفترة من (2019 وحتى 2022)، فى التخصصات التالية:  - Computer Science  - Software Engineering  - Engineering - Business Administration (Finance/ Accounting/ HR)  - Business Information Systems  - Business Informatics  تقدر تسجل في الدفعة السادسة من مبادرة (وظيفة تك)، اللي هتخليك تتدرب وتشتغل في إحدى التخصصات التكنولوجية التالية: - Oracle Application Developer - Oracle Cloud Financial Consultant - Oracle Cloud Supply Chain Consultant  - Oracle Cloud HR Consultant   التسجيل متاح حتى 20 فبراير من خلال الرابط.

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