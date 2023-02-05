وظائف لهؤلاء الخريجين من الجامعات.. اعرف التفاصيل

يقدم “الفجر” العديد من الخدمات في مختلف المجالات لقرائه ومن ضمنها خدمات وظيفية ومنها الآتي:

إذا كنت خريج إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها في الفترة من (2019 وحتى 2022)، فى التخصصات التالية: - Computer Science - Software Engineering - Engineering - Business Administration (Finance/ Accounting/ HR) - Business Information Systems - Business Informatics تقدر تسجل في الدفعة السادسة من مبادرة (وظيفة تك)، اللي هتخليك تتدرب وتشتغل في إحدى التخصصات التكنولوجية التالية: - Oracle Application Developer - Oracle Cloud Financial Consultant - Oracle Cloud Supply Chain Consultant - Oracle Cloud HR Consultant التسجيل متاح حتى 20 فبراير من خلال الرابط.