ads

نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2023 برقم الجلوس.. رسميا

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

وافق محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، على نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 95٪، بحضور م. طلاب.

وهنأ الزملط جميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والتميز في الفصل الدراسي الثاني، وتحقيق نتائج مشرفة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم الجلوس 

النتيجة ثالثة اعدادي في الوادي الجديد 2023 هي أكثر ما يبحث عنه آلاف الآباء، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث انتهت بعض المديريات التربوية من تصحيح النتيجة واعتمادها.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد 2023 بالاسم

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل معركة المرحلة الثانوية تجد هنا: نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد

رابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي

نتيجة ثالثة إعدادي 2023، يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية، لمحاولة الوصول إلى رابط سهل وسريع للحصول عليها كاملة بالدرجات، والتي وفرته وزارة التربية والتعليم، لمعرفة النتيجة اضغط هنا

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.


 

نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الصف الثالث الاعدادي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

روابط كورة لايف || بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || مشاهدة ماتش الأهلي قناة مفتوحة NRT نايل سات دون تقطيع || يلا شوت ELAHLY كورة بلس هدف بيرسي تاو STREAM

أضبط: تردد قناة ssc sport 1 hd 2023 علي النايل سات وبدر سات الناقلة لمباراة الهلال والوداد