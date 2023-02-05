نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2023 برقم الجلوس.. رسميا

وافق محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، على نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 95٪، بحضور م. طلاب.

وهنأ الزملط جميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والتميز في الفصل الدراسي الثاني، وتحقيق نتائج مشرفة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم الجلوس

النتيجة ثالثة اعدادي في الوادي الجديد 2023 هي أكثر ما يبحث عنه آلاف الآباء، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث انتهت بعض المديريات التربوية من تصحيح النتيجة واعتمادها.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد 2023 بالاسم

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل معركة المرحلة الثانوية تجد هنا: نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد

رابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي

نتيجة ثالثة إعدادي 2023، يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية، لمحاولة الوصول إلى رابط سهل وسريع للحصول عليها كاملة بالدرجات، والتي وفرته وزارة التربية والتعليم، لمعرفة النتيجة اضغط هنا

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.



