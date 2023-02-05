ads

ظهرت: نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2023 الترم الأول على موقع مديرية التربية والتعليم

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يهتم الكثير من الطلاب والطالبات بالوصول إلى مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023، لمعرفة الدرجة التي تم الحصول عليها بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ.

اعتمد محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملط، صباح الأحد 5 فبراير 2023، على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح بين الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 95٪. 

رابط مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن رابط للحصول على النتيجة ليسهل على الطلاب معرفة النتيجة بسهولة ويسر، قبل ظهورها في المدارس المختلفة الموجودة على مستوى المحافظة.

يمكن لجميع الطلاب الآن الحصول على نتيجة 3  اعدادي، الفصل الأول، محافظة الوادي الجديد، من خلال النقر على الرابط التالي من هنا، وإدخال رقم الجلوس.

أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن نحو 5،029 طالبًا وطالبة تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023، منهم نحو 4،791 طالبًا ونسبة نجاح، بينما نحو تغيب 4 طلاب على مستوى المحافظة عن حضور الامتحانات. 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول الوادي الجديد بالاسم فقط

يستطيع الطالب الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الوادي الجديد بالاسم فقط 2023، من خلال الكشوف المدرسية التي يتم تعليقها في فناء المدارس بعد ظهورها إلكترونيًا.

نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الصف الثالث الاعدادي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس رابط مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول الوادي الجديد بالاسم فقط

الأكثر قراءة

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

روابط كورة لايف || بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || مشاهدة ماتش الأهلي قناة مفتوحة NRT نايل سات دون تقطيع || يلا شوت ELAHLY كورة بلس هدف بيرسي تاو STREAM

أضبط: تردد قناة ssc sport 1 hd 2023 علي النايل سات وبدر سات الناقلة لمباراة الهلال والوداد