ظهرت: نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2023 الترم الأول على موقع مديرية التربية والتعليم

يهتم الكثير من الطلاب والطالبات بالوصول إلى مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023، لمعرفة الدرجة التي تم الحصول عليها بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ.

اعتمد محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملط، صباح الأحد 5 فبراير 2023، على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح بين الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 95٪.

رابط مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن رابط للحصول على النتيجة ليسهل على الطلاب معرفة النتيجة بسهولة ويسر، قبل ظهورها في المدارس المختلفة الموجودة على مستوى المحافظة.

يمكن لجميع الطلاب الآن الحصول على نتيجة 3 اعدادي، الفصل الأول، محافظة الوادي الجديد، من خلال النقر على الرابط التالي من هنا، وإدخال رقم الجلوس.

أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن نحو 5،029 طالبًا وطالبة تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023، منهم نحو 4،791 طالبًا ونسبة نجاح، بينما نحو تغيب 4 طلاب على مستوى المحافظة عن حضور الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول الوادي الجديد بالاسم فقط

يستطيع الطالب الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الوادي الجديد بالاسم فقط 2023، من خلال الكشوف المدرسية التي يتم تعليقها في فناء المدارس بعد ظهورها إلكترونيًا.