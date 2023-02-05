غدًا.. انطلاق "الأوكازيون الشتوي" من خلال 300 محل للملابس والجلود والأدوات المنزلية
تفتح المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) غدًا أبوابها امام المواطنين بالتخفيضات الموجودة وسط رقابة تموينية كبيره للتأكد من اعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون وللتأكد أيضا من جودة السلع المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.
هذا وقد أكد التقرير الوارد لوزير التموين والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية أن عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الاوكازيون منذ الإعلان عنه وصل إلى 300 محل متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية أيضا.
وأشار التقرير الوارد إلى أن مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في الاوكازيون بنطاق كل مديريه.
وأضاف التقرير إنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق ووصول نسب التخفيضات إلى الخمسين في المائة كالعام السابق أيضا.
واكد أحمد ابو الفضل - مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، إنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في الاوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون.
وأشار إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تسيير حملات يوميه على المحال المشاركة في الاوكازيون للتأكد من التخفيضات وجوده المنتجات المعروضة.