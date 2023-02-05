غدًا.. انطلاق "الأوكازيون الشتوي" من خلال 300 محل للملابس والجلود والأدوات المنزلية



تفتح المحال المشاركة في التصفية‎ ‎الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) غدًا ‏أبوابها امام المواطنين بالتخفيضات الموجودة وسط رقابة تموينية كبيره ‏للتأكد من اعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون‎ ‎وللتأكد أيضا من جودة‎ ‎السلع‎ ‎المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.‏



هذا وقد أكد التقرير الوارد لوزير ‏التموين‎ ‎والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات ‏التجارية أن عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الاوكازيون منذ الإعلان ‏عنه وصل إلى 300 محل متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات ‏الجلدية والأدوات المنزلية أيضا.

وأشار التقرير الوارد إلى أن ‏مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في ‏الاوكازيون بنطاق كل مديريه.‏



وأضاف التقرير إنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في ‏الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق ووصول ‏نسب التخفيضات إلى الخمسين في المائة كالعام السابق أيضا. ‏



واكد أحمد ابو الفضل - مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على ‏المعاملات التجارية، إنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في ‏الاوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة ‏في الاوكازيون.

وأشار إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تسيير حملات يوميه على ‏المحال المشاركة في الاوكازيون للتأكد من التخفيضات وجوده المنتجات ‏المعروضة.‏

