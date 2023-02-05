مبرووك النجاح.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد برقم الجلوس

وافق اللواء محمد الزملط محافظ الوادي الجديد على نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 95٪.

وقال المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم في بيان إن 5029 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، نجح منهم 4791 وتغيب 4.

وهنأ محافظ الوادي الجديد جميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والتميز في الفصل الدراسي الثاني وتحقيق نتائج مشرفة.

نتيجة الشهادة الاعدادية

من جانب آخر أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن مشاركة طالبتين في تصفيات الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى، والخطابة، والتلاوة الشعرية، وتعميق دراسة القواعد اللغوية. العام الدراسي 2022_2023 برعاية رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الوادي الجديد متابعة حنان مجدي نائب المحافظ.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة: حسب النتائج على مستوى المديرية، فإن الطالبتين مروة محمود شوقي من مدرسة الشعراوي الثانوية بنات بالإدارة التعليمية بالخارجة، والطالبة ملاك ناجي محمد مبارز من مدرسة بلاط الإعدادية شاركت إدارة بلاط التربوية في التصفيات، معربة عن امتنانها وتقديرها لجميع القائمين على العمل في قسم العلاقات العامة وتوجيه اللغة العربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية