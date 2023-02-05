ads

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 87.41%

محافظات
بوابة الفجر


اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  منذ دقائق، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.
وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و281 طالبا وطالبة، تغيب منهم 196طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة،وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وزارة التربية محافظ كفر الشيخ وجه وزارة محافظ كفرالشيخ نتيجة الإعدادية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية القيادات التنفيذية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ التربية والتعليم بكفر الشيخ مديرية التربية والتعليم

الأكثر قراءة

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

روابط كورة لايف || بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || مشاهدة ماتش الأهلي قناة مفتوحة NRT نايل سات دون تقطيع || يلا شوت ELAHLY كورة بلس هدف بيرسي تاو STREAM

أضبط: تردد قناة ssc sport 1 hd 2023 علي النايل سات وبدر سات الناقلة لمباراة الهلال والوداد