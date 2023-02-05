نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط برقم الجلوس

تستعد محافظة دمياط لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي المقرر إعلانها خلال ساعات، وتوفير رابط للحصول على النتيجة على صفحتها الرسمية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أعلنت في وقت سابق موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل د. التربية والتعليم بدمياط.

من جانبه أكد الدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن هناك متابعات يومية لغرفة التحكم لمتابعة التزام الجميع بالمعايير المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم للتحصيل والرقابة. الدرجات، مشيرة إلى أهمية هذا الأمر لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة، مما يشير إلى وجود اهتمام كبير بمراجعة الملاحظات وتجميع الدرجات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم الاقتراب من إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية، بعد الانتهاء من مراجعة رصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية، موضحًا أن مؤشرات النتائج جيدة، مؤكدة أنه ستتبع غرفة العمليات في مديرية التربية والتعليم خطوات المراقبة والتحصيل بشكل منتظم. وبشكل دائم حتى يتم الإعلان عنه رسميًا.

أكد الدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على أهمية عدم الاستماع لما يتم تداوله بخصوص إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن نتيجة الشهادة الإعدادية لن تعلن. إلا من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أعلنت نتيجة المرحلة الابتدائية نهاية الشهر الماضي بنسبة نجاح تجاوزت 70٪.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.