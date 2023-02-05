‘‘ برقم الجلوس والاسم ‘‘ نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023 عبر موقع البوابة الالكترونية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 الفصل الأول سيكون مطلع الأسبوع الجاري، بعد عمليات التصحيح في محافظة كفر الشيخ. انتهت ضوابط الشهادة الإعدادية، بعد أن أجرى طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للفصل الدراسي كانت السنة الدراسية الأولى يوم الخميس قبل الماضي، ولم يصل مركز المتابعة والعمليات والامتحانات إلى مديرية التربية والتعليم، وأكد الطلاب أن الأسئلة كانت على مستوى الطالب العادي، وكثرة الأسئلة المطروحة لم يبتعد عن الكتاب المدرسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023

نستعرض معكم، من خلال هذا المقال، عبر موقع نجوم مصرية، رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2023، وخطوات الحصول عليها بكل سهولة، بعد أن بدأ العد التنازلي في الظهور المدرسة الإعدادية في عدد من المحافظات المصرية، بما في ذلك محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة، وكانت نسبة النجاح أعلى مما كانت عليه في السنوات الأكاديمية السابقة.

أعطى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور، حيث أشار إلى ارتفاع معدلات النجاح في جميع المواد الدراسية لجميع الطلاب سواء الإعدادية العامة أو الإعدادية المهنية، وأعلن أن العشوائية أثبتت العينة نجاح النظام التعليمي من معلمين ومراقبين وطلاب وأولياء الأمور وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم وكافة العاملين في القطاع التربوي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

في حين أعلن مدير مديرية التربية والتعليم أن المحافظ سيوافق على نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 مع الاسم ورقم المقعد للفصل الدراسي الأول في بداية الأسبوع، وبعد ذلك ستظهر في اليوم التالي. موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ، ثم يتم نشر نتائج الطلاب بالمدارس وإعلانها بعد ظهورها إلكترونيًا بنحو 24 ساعة، مؤكدين أن الإعلان عن نسب النجاح سيتزامن مع إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الأقسام التربوية.