رابط جديد.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 بالاسم فقط ورقم الجلوس kafrelsheikh.gov.eg الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ للعام الدراسي 2022-2023.. الآن بالاسم ورقم الجلوس على بوابة الفجر،بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بنسبة نجاح 87.41٪ بحضور عمرو البشبيشي نائب المحافظ ومحمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية الشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و281 طالبا وطالبة، تغيب منهم 196طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41%

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.