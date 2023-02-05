المستشار عمرو عبد الله مشرفًا العام على العلاقات الدولية بوزارة السياحة والآثار

أصدر، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا، بندب المستشار عمرو عبد الله بديوان عام وزارة الخارجية، للعمل مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار لمدة عام، بالإضافة إلى عمله الأصلي بوزارة الخارجية، وذلك خلفًا للوزير مفوض داليا عبد الفتاح والتي عادت إلى عملها الأصلي بوزارة الخارجية.

يأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار بالاستعانة بالكوادر التخصصية ذات الخبرة، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة على أكمل وجه.

هذا وقد كان يشغل المستشار عمرو عبد الله منصب مستشار بوزارة الخارجية، حيث عمل عضوًا ونائبًا للسفير المصري في وفد مصر الدائم لدي اليونسكو خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٢.

وقد تدرج في عدد من المناصب بمختلف قطاعات وزارة الخارجية السياسية والإدارية من أبرزها الاقتصادي والأوروبي والمتعدد الأطراف وقطاع السلك الدبلوماسي والتفتيش.

كما أنه حاصل علي بكالوريوس اقتصاد، وماجستير ودبلومة في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.