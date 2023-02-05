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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الأول 2023 بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الأول 2023

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن نتائج الفصل الدراسي الأول بكفر الشيخ 2023 الفصل الدراسي الأول الإعدادية ستصدر مطلع الأسبوع الجاري، بعد استكمال طلاب الصف الثالث الإعدادي طلاب وطالبات امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي. لهذا الفصل الدراسي تنتهي الشهادة الإعدادية التحكم. لم يصل مركز الاختبار إلى مكتب التعليم، ويؤكد الطلاب أن الأسئلة على مستوى الطلاب العاديين، وأن الأسئلة الشائعة ليست منفصلة عن الكتب المدرسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ pdf

اعدادي الصف الثالث كفر الشيخ 2023 رابط النتائج، وخطوات وصول سهلة بعد دخول العد التنازلي للجيزة والقاهرة، نسبة النجاح أعلى من السنوات السابقة.

نقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور حيث أشار إلى ارتفاع نسبة النجاح لجميع الطلاب في جميع المواد الدراسية سواء كانت مرحلة تمهيدية عامة أو تمهيدية مهنية، وأعلن أن العشوائية أثبتت العينة التعليمية نجاح النظام من معلمين ومراقبين وطلاب وأولياء الأمور. وأشاد بجهود مكتب التربية والتعليم وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم.

أعلن مدير التربية والتعليم أن المحافظ سيوافق على نتائج الشهادة الإعدادية لكفر الشيخ 2023 مطلع الأسبوع الجاري مع اسم ورقم مقر الفصل الدراسي الأول، وبعد ذلك ستظهر على البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ. وبعد ذلك سيتم الإعلان عن نتائج طلاب المدرسة بعد نحو 24 ساعة من ظهورها إلكترونيًا، مع التركيز على إعلانات معدلات النجاح التي يتم الإعلان عنها بالتزامن مع إعلان أسماء الطلاب لأول الطلاب على مستوى إدارة التعليم.

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