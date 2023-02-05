ظهرت.. نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023 نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم بنسبة نجاح 87.41%

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023 برقم الجلوس والاسم فقط وموقع وزارة التربية والتعليم، نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 كفر الشيخ ودسوق وفوّه ومطوبس وقلّين وسيدي سالم والرياض وسيدي غازي وبيلا والحامول وبلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس، حيث من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم خطوات بسيطة ورابط للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول بعد أن أعلن مصدر موثوق أن مرحلة تصحيح جميع أوراق الامتحان من أجل تم الانتهاء من الفصل الأول من السنة الثالثة الإعدادية وهو الآن في مرحلة مراقبة الدرجات. ونقوم من خلال موقعنا المتميز دائما بوابة الفجر نتابع معكم لحظة بلحظة جميع نتائج الشهادة الاعدادية لجميع المحافظات ونعلن عنها فور صدورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ، بنسبة نجاح 87.41%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98% وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و281 طالبا وطالبه، تغيب منهم 196طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41.

- ليوم السبت الموافق 4 فبراير، من المقرر نشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الأول بمحافظة كفر الشيخ 2023، باستخدام خلال النهار، علما ان التصحيح والتقويم والمراقبة، وانتهى إعداد معدلات النجاح، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ جاهزة للاعتماد.

مرت أربعة أيام على أعمال التصحيح التي بدأت يوم السبت الماضي، والتي تم فيها تصحيح ما يقرب من 80٪ من الأوراق، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح الأربعاء، وبعدها ستنتهي أعمال المراجعة والرصد الورقية والإلكترونية تبدأ فورًا، وبالتالي نتيجة الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ ستظهر مطلع الأسبوع المقبل بالتأكيد.

حرصت وزارة التربية والتعليم المصرية على إرسال خطاب إلى جميع الإدارات التعليمية من مختلف محافظات مصر لإتمام عملية تصحيح الاختبارات بسرعة وإعلان النتائج بمجرد اعتمادها وتحميلها على المواقع الإلكترونية قبل البدء من الفصل الدراسي الثاني. حيث أنه على قدم وساق منذ الأيام الأولى لعملية الفحص دون أي مشاكل تذكر.