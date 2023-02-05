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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. الآن

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

نتيجة الحصول على شهادة الثانوية العامة بكفر الشيخ للعام الدراسي 2022-2023.. بعد المصادقة عليها من قبل محافظ كفر الشيخ اللواء بشهادة محافظ كفر الشيخ عمرو البشبيشي ومحمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ وكذلك بعض القادة التنفيذيين، حققت نتائج الدورة الإعدادية المهنية اعتمادًا للمدرسة بنسبة 96.82٪ و98٪ لموافقة المدرسة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 63281 طالبا وطالبة، منهم 196 متغيبا، و63 ألفا و85 طالبا للامتحان، و55140 طالبا. نجح الطلاب بنسبة نجاح بلغت 87.41٪.

حضر اللقاء الدكتور علاء جودة نائب مدير ادارة التعليم بكفر الشيخ وجلال بازينة رئيس قسم الانظمة والتحكم وصلاح حسنين نائب مدير لجنة النظم والمراقبة وهاني حمدان مدير ادارة التشغيل التربوي. الغرفة.

وهنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أبنائه هؤلاء الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التميز والنجاح والعمل الجاد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني والمراحل التعليمية اللاحقة. في طليعة رفقائهم الرجال، وهم يسعون لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.
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