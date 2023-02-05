الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ (حصريًا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى محافظة كفر الشيخ، وأيضًا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وكذللك توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ

يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة كفر الشيخ عبر الرابط التالي: نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ مع رقم الجلوس.

وقررت محافظة كفر الشيخ توفير رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي فور الموافقة عليها، بمحافظة كفر الشيخ، على صفحة المديرية الرسمية على الإنترنت، وعلى صفحة كفر الشيخ الرسمية صفحة المحافظة على الفيسبوك بشرط أن تكون متوفرة في المدارس فور الموافقة عليها وطباعتها وتسليمها للمدارس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدًا أنها ستكون. تمت الموافقة عليها خلال أيام من منتصف الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، وأن تتم أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات ما زالت المراجعة جارية لضمان دقة مراجعة الدرجات ومراقبتها بحيث يحصل كل طالب على حقه دون الوقوع في أخطاء في تصحيح الدرجات ومراقبتها، أو ترك إجابة دون تقديرها.

أكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن أعمال المراقبة جارية للصفوف وكذلك أعمال التصحيح، والأهم ليس في سرعة استخلاص النتيجة، ولكن في دقة التصحيح والمراجعة ليحصل كل طالب على حقه بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بقطاع كفر الشيخ بحضور د. سنترال قواعد البيانات.

ووجه وكيل الوزارة المتدربين بالدقة والالتزام بمعايير قواعد العمل التصحيحي وإعطاء كل طالب حقه والحذر في جميع الأعمال، مؤكدا أنه تابع أعمال مراقبة الدرجات في غرف التحكم ووحث أعضاء الضبط على توخي الدقة في أعمال مراقبة الدرجات وسرية العمل، مشيرين إلى أن أوراق طلاب المرحلة الإعدادية الذين تقدموا لامتحان 63.281 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الأول.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.