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الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ لعام 2023 برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ لعام 2023

تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لكفر الشيخ 2023 رسميًا من الحاكم العام جمال نور الدين في الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 87.41٪ بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عمرو البشبيشي محافظ كفر الشيخ. ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على الشيخ ووكيل وزير التربية والتعليم محمد عبد الله، إلى جانب بعض القيادات التنفيذية. بلغت نسبة المدارس الإعدادية المهنية 96.82٪، وحصلت نتائج شهادة الثانوية العامة للصم وضعاف السمع على نسبة موافقة 98٪.

وكشف محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 63281 طالبًا منهم 196 غائبًا و63.085 تقدموا للامتحان، واجتازوا الاختبار 55140 بنسبة نجاح 87.41٪.

يقدم "الفجر" نتائج ما قبل الشهادة لجميع المحافظات، في كل لحظة، مما يساعد متابعيه على معرفة كل ما يتعلق بنتائج شهادة ما قبل الشهادة وخطواتها وكيفية تنفيذها، كجزء من الخدمات المستمرة التي يقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

يبحث أولياء الأمور دائمًا إلكترونيًا عن نتائج شهادة السنة التأسيسية 2023، وهم يعلمون مصير أطفال طلابهم في الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل المعركة في المرحلة الثانوية. يمكنك العثور عليها هنا: نتيجة شهادة الثانوية العامة بكفر الشيخ.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

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