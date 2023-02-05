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لينك نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفرالشيخ 2023.، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ ظهرت الان

طلاب وجامعات
لينك نتيجة الشهادة
لينك نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفرالشيخ 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية لكفر الشيخ 2023... قبل دقائق وافق اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ على النتائج التمهيدية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح في كفر الشيخ. بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وبعض القيادات التنفيذية، تم الاعتراف بنتائج شهادة ما قبل المهنية بنسبة 96.82٪ ونتائج الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 98 ٪ معروف.

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 63281 طالبا وطالبة تغيب منهم 196 طالبا وحضر الامتحان 63.085 طالبا واجتازوا الاختبار 55.140 طالبا.، بنسبة 87.41٪.

وحضر اللقاء الدكتور علاء جودة وكيل ادارة التعليم بكفر الشيخ وجلال بازينة رئيس غرفة الانظمة والتحكم وصلاح حسنين وكيل لجنة الانظمة والرقابة وهاني حمدان مدير غرفة العمليات.

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أبنائه المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التميز والنجاح مع العمل الجاد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني والمراحل اللاحقة من التعليم، ليكونوا في مقدمة الطلاب. الجبهة وجبهة مواطنيهم وهم يسعون لدفعها إلى مزيد من التقدم والازدهار. فى المستقبل.

بينما كثفت محافظة كفر الشيخ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا خاصة مع الموجة السادسة للفيروس حيث تم تكثيف جميع الكمائن لقياس درجة حرارة الجسم لمن يتردد على المحافظة وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض غرامات على من لا يرتدي كمامة في سيارة أو في مكتب حكومي. وفي هذا الصدد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين الذين يخشون الإصابة بهذا الفيروس القاتل والسعي لمكافحته والقضاء عليه بكل الطرق الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

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