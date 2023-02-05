لينك مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

حصلت «بوابة الفجر» على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بعد أن اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بنسبة نجاح 87.41%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، واعتمد كذلك، نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد: 140 درجة

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.