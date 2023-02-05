ads

لينك مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكفر الشيخ

حصلت «بوابة الفجر» على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بعد أن اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بنسبة نجاح 87.41%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، واعتمد كذلك، نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد: 140 درجة 

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023 نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الأول

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ (حصريًا)

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم