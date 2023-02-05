بالاسم ورقم الجلوس.. الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف

نتيجة شهادة بني سويف الإعدادية 2023، يقوم عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف بالبحث في موقع Google الشهير عن تاريخ إصدار نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2023

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2023

أفادت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ستعلن في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لأسبوعين، تبدأ يوم السبت 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس المقبل 9 فبراير 2023.

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الفصل الأول من السنة الثالثة الإعدادية 2023.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة الفجر اليوم لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في المواد المضافة للمجموع.

ـ مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

امتحانات شهادة المرحلة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تكون نماذج كل مديرية تربوية ضوابط تتناسب مع عدد الأقسام التعليمية التابعة لها. عقدت امتحانات الشهادة الإعدادية على حدة لكل مادة وليس مجتمعة، وحددت المديريات التربوية أسئلة وجداول الامتحانات.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب يتحمل درجات فصلين دراسيين وليس فصل واحد فقط، حيث يخضع الطالب لامتحان الفصل الأول، وتضاف الدرجات التي حصل عليها إلى درجات امتحان الفصل الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم استخدام أسئلة الامتحان لقياس فهم وتحليل وتطبيق الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث يختبرون ما تعلمه الطالب بالفعل خلال الفصل الدراسي وليس بالترتيب. للحصول على درجات عالية أو منخفضة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول فور اعتمادها من المحافظين في جميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًا.

الامتحانات التحضيرية هي نهاية دورة التعليم الأساسي، وتؤهل نتائجه الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي سواء أكان ثانويًا عامًا أم ثانويًا فنيًا بمختلف أنواعه.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول بمحافظة بني سويف أكثر من 61 ألف طالب وطالبة أمام 308 لجان على مستوى الإدارات التربوية بالمحافظة.

اعدادية بنى سويف

وقال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التعليم ببنى سويف أن لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة للشهادة الاعدادية، انتهت من اعمالها، وإنه خلال الاسبوع الحالى سيتم اعتماد النتيجة مشيرا إلى إنه زار مقار لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية قطاع «أ»بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية بإجمالي ما يزيد عن 30 ألف طالب وطالبة ويضم إدارات: بني سويف وببا واهناسيا وقطاع«ب»بمدرسة جمال عبدالناصر بإجمالي ما يزيد على 31 ألف طالبا وطالبة ويضم إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن، وذلك في حضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، حمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة، ورضا جمعة رئيس لجنة التقدير بقطاع«أ»،و هشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد عبدالرحمن رئيس لجنة التقدير بقطاع «ب».

وقال أن هناك انتظام لمنظومة العمل داخل كنترول الشهادة الاعدادية، وذلك من خلال تفقد وكيل الوزارة لحجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي والرصد والمراجعة ثم تفقد حجرات تقدير الدرجات والتي بدأت الخميس الماضى،حيث تبادل وكيل الوزارة الحوار مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم ومقترحاته، مؤكدا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملا ومراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب، وذلك مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة وعدم اصطحاب التليفون المحمول، وعدم التدخين داخل اللجان.