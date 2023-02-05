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اقتصادية قناة السويس: استقبال أول حفار بترول لأعمال الصيانة الدورية في ميناء الطور

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الطور اليوم الحفار "زوسر" لأول مرة ضمن مخطط استقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس.


قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم وضع رؤية خاصة لإعادة تشغيل ميناء الطور التابع للمنطقة الاقتصادية للاستفادة من موقعه، من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال استكشاف المواد البترولية في خليج السويس، لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلا من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر ما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.

وأضاف استقبل ميناء الطور اليوم الحفار "زوسر" لأول مرة ضمن مخطط استقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية في ميناء الطور لتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافي.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن استقبال الحفار يأتي في إطار أعمال التطوير التي تشهدها الموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ وكذا تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعزيز تنافسيتها ورفع كفاءتها، بجانب دورها في خدمة المشروعات القومية للدولة سواء باستقلال مهمات ومعدات فائقة الحجم لنقلها لمواقع المشروعات أو إجراء أعمال صيانات لحفارات أو تقديم خدمات للسفن القادمة للموانئ.

ميناء الطور الحفار زوسر حفارات البترول خليج السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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