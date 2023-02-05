القوى العاملة: سولاف درويش آمينا عاما للمجلس المركزي لإتحاد المصارف العربية وولاء التمامي للجنة المرأة

في ثاني أيام فعاليات مؤتمر الاتحاد العريي لنقابات المصارف والتأمينات والاعمال الماليه، تم إنتخاب النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، اميناُ عامًا الاتحاد العربي للمصارف، وكلا من النائبه ولاء التمامي امينه للمرأه العامله والطفل بالاتحاد العربي للمصارف، ومحمد الفرت، وعمرو اللليثي اعضاء في المجلس التنفيذي، ومحمد انور أمين الشئون الماليه والاداريه،



بحضور معالي وزير القوى العاملة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد عبد العزيز جبران الامين العام المساعد للاتحادات المهنيه بالاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب، ورفيق علواني مساعد الامين العام للاتحاد الدولي، وكوكبة من القيادات النقابية العمالية في مصر والوطن العربي.