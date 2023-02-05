هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الأول عبر البوابة الإلكترونية برقم الجلوس

يبحث الطلاب والطالبات عن رابط بنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022/2023 بمحافظة البحيرة، حيث ظهرت نتائج 3 امتحانات إعدادية للفصل الدراسي الأول في عدد من المحافظات.

يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية واعتمادها بعد الانتهاء من مراحل التصحيح والمراجعة. فيما يلي يستعرض بوابة الفجر تاريخ ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية فصل 2023 البحيرة اضافة إلى رابط للاستعلام عنها برقم الجلوس بمجرد اعتماده من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم 2023 البحيرة

تستعد مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من السنة التحضيرية الثالثة فور الانتهاء من مراجعة العمل على تصحيح الإجابات ومراقبة الدرجات. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتائج الشهادات في النصف الثاني من إجازة الفصل الدراسي الأول.

وعليه فإن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فصل 2023 بالبحيرة يرجح أن يكون الأسبوع المقبل قبل بدء الفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة فور الانتهاء من عملية المراجعة وتجميع الدرجات، وبعدها يتم إرفاق النتيجة على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، لذا نقدم لكم فيما يلي خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس.

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة من هنـــــــــا.

تسجيل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

ويطبق الطالب تلك الخطوات بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة رسميًا خلال الأيام المقبلة، أو الذهاب إلى المدرسة والاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2022/2023 بالاسم فقط.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة

كشف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2022/2023 بمحافظة البحيرة، حيث أوضح أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام بلغ 120972 طالب. وطالبات الحضور والمدارس، وتقدمن للامتحانات في 644 لجنة.

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة البحيرة 1،630 طالبًا وطالبة تقدموا لامتحانات السنة الإعدادية الثالثة في 18 إدارة تربوية، فيما بلغ عدد طلاب مدارس الصم وضعاف السمع 39 طالبًا وطالبة. الطلاب الذين تقدموا لامتحانات في 4 لجان في إدارات كفر الدوار ودمنهور وشبراخيت وإيتاي البارود. بلغ عدد الطلاب المكفوفين 15 طالبا تقدموا لامتحانات لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.