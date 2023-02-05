مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023 للفصل الدراسي الأول برقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة حيث أشارت وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى انتهاء عمليات التصحيح في ضوابط الشهادة الإعدادية. وكذلك أعمال المراقبة والمراجعة، مبينا أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة جاهزة للاعتماد، ولم تتلق مديرية التعليم والمتابعة والعمليات والامتحانات أي شكاوى، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة كانت على مستوى الطالب العادي.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2023

من خلال هذا المقال نقدم لكم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة وخطوات الحصول عليها ولعل آخر نتائج الامتحانات التي ظهرت هي مدرسة الإسماعيلية الإعدادية التي ظهرت مساء أمس السبت، كما ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المصرية، منها محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة والسويس، وكان معدل النجاح أعلى مما كان عليه في السنوات الأكاديمية السابقة.

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023 محافظه البحيره

في حين أعلن مدير مديرية التربية والتعليم أن المحافظ سيوافق على نتيجة شهادة الثانوية العامة بالبحيرة 2023 مع الاسم ورقم المقعد للفصل الدراسي الأول في بداية الأسبوع، وبعد ذلك ستظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بالبحيرة. البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، ثم يتم نشر وإعلان نتائج الطلاب بالمدارس بعد ظهورها إلكترونيًا خلال 24 ساعة، وأكد أن إعلان نسب النجاح سيتزامن مع الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى الأقسام التعليمية.

نتيجة محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الأول

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، ارتفاع معدلات النجاح في جميع المواد الدراسية، لكل من المدارس الإعدادية العامة والإعدادية المهنية. وقال إن العينة العشوائية أثبتت نجاح النظام التربوي من معلمين ومراقبين وطلاب، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والعاملين في القطاع التربوي.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة البحيرة، الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي، بلغ 98741 طالب وطالبة في 487 لجنة امتحانات، وعدد طلبة المنزل. بلغ عدد الطلاب والطالبات 1،658 طالبًا وطالبة، وأعلنت مصادر مطلعة عن زيادة ملحوظة في نسبة النجاح مقارنة بالعام الدراسي السابق.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية