ads

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023 للفصل الدراسي الأول برقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة حيث أشارت وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى انتهاء عمليات التصحيح في ضوابط الشهادة الإعدادية. وكذلك أعمال المراقبة والمراجعة، مبينا أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة جاهزة للاعتماد، ولم تتلق مديرية التعليم والمتابعة والعمليات والامتحانات أي شكاوى، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة كانت على مستوى الطالب العادي.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2023

من خلال هذا المقال نقدم لكم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة وخطوات الحصول عليها ولعل آخر نتائج الامتحانات التي ظهرت هي مدرسة الإسماعيلية الإعدادية التي ظهرت مساء أمس السبت، كما ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المصرية، منها محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة والسويس، وكان معدل النجاح أعلى مما كان عليه في السنوات الأكاديمية السابقة.

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023 محافظه البحيره

في حين أعلن مدير مديرية التربية والتعليم أن المحافظ سيوافق على نتيجة شهادة الثانوية العامة بالبحيرة 2023 مع الاسم ورقم المقعد للفصل الدراسي الأول في بداية الأسبوع، وبعد ذلك ستظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بالبحيرة. البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، ثم يتم نشر وإعلان نتائج الطلاب بالمدارس بعد ظهورها إلكترونيًا خلال 24 ساعة، وأكد أن إعلان نسب النجاح سيتزامن مع الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى الأقسام التعليمية.

نتيجة محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الأول

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، ارتفاع معدلات النجاح في جميع المواد الدراسية، لكل من المدارس الإعدادية العامة والإعدادية المهنية. وقال إن العينة العشوائية أثبتت نجاح النظام التربوي من معلمين ومراقبين وطلاب، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والعاملين في القطاع التربوي.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة البحيرة، الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي، بلغ 98741 طالب وطالبة في 487 لجنة امتحانات، وعدد طلبة المنزل. بلغ عدد الطلاب والطالبات 1،658 طالبًا وطالبة، وأعلنت مصادر مطلعة عن زيادة ملحوظة في نسبة النجاح مقارنة بالعام الدراسي السابق.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية

  • اللغة العربية 40 درجة.
  • اللغة الإنجليزية 30 درجة.
  • الدراسات الإجتماعية 20 درجة.
  • الرياضيات 30 درجة.
  • العلوم 20 درجة.
  • المجموع الكلي 140 درجة.

 

الصف الثالث الإعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الأول نتيجة محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ (حصريًا)

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم