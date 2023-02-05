عاجل.. "برقم الجلوس" نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 نهاية الترم الأول

يتساءل الآلاف من طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة عن نتيجتهم، خاصة بعد ظهور النتيجة الرسمية والموافقة عليها في عدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضي ومن هنا جاءت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالبحيرة برقم المقعد الأكثر بحثًا على محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من قبل أولياء الأمور لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، لتحديد مصير طلابهم خلال الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول

وفي السطور التالية تقدم الدستور كافة المعلومات عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 في محافظة البحيرة، وذلك في إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب في مختلف المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023

كشفت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تفاصيل الموعد النهائي لاعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وفي سياق متصل، أكد مصدر في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة للفصل الدراسي الأول، بعد الانتهاء من أعمال تصحيح ومتابعة الدرجات ومراجعتها، واعتمادها. ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني... تجدون هنا: نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة

أشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة، موضحًا أن المؤشرات الأولية للنتائج تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح عن نتيجة العام الماضي.

الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

كشف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بمحافظة البحيرة 120972 طالب وطالبة (نظامي ومنزل) تقدموا للامتحانات في 644 لجنة..

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة البحيرة 1،630 طالب وطالبة تقدموا لامتحانات السنة الإعدادية الثالثة في 18 قسمًا تربويًا.

بلغ عدد طلاب السنة التحضيرية الثالثة بالبحيرة من الصم وضعاف السمع 39 طالبًا وطالبة. تقدموا لامتحانات في 4 لجان في إدارات كفر الدوار ودمنهور وشبراخيت وإيتاي البارود.

بلغ عدد الطلاب المكفوفين في السنة الإعدادية الثالثة بمحافظة البحيرة 15 طالبًا في لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

درجات الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.