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بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا yalla shoot في الدوري الأسباني موسم 2023 || reil madred live

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف ملعب "إيبيروستار" مباراة قوية في الدوري الإسباني بين ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا، اليوم الأحد 5 فبراير 2023، ضمن بطولة الدوري الإسباني موسم 2023، وسنعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، وتبث القنوات الفضائية مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي والمعلق على الملعب المضيف للمباراة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة خلف برشلونة المتصدر الذي يملك 50 نقطة.

وجاء ريال مايوركا صاحب الأرض في المركز العاشر وله 25 نقطة.

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وحقق ريال مدريد انتصارا في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني، على فالنسيا، بهدفين دون مقابل، فيما خسر مايوركا أمام قادش بثنائية نظيفة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

تذاع المباراة عبر قناتي beIN sports HD 1، وbeIN sports 1 HD premium.

بعثة النادي الأهلي ستتابع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، والتي من المقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، أن تكون مباراة الفريق الإسباني اليوم، هي أول مباراة سيتابعها هو ولاعبيه وجهازه المعاون، قبل أن يتابع العديد من المباريات الأخرى.

وأكد مارسيل كولر مساء أمس السبت، بعد الفوز على فريق سياتل الأمريكي، أنه سيشاهد 3 مباريات لفريق ريال مدريد وسيضع الخطة التي سيواجه بها الفريق الإسباني.

وأكد المدرب السويسري أن دراسة ريال مدريد ستكون نظرية أكثر، بسبب ضيق الوقت الذي يتسبب في عدم وجود وقت للتدريب البدني الكافي للفريق.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد التغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة المقامة بالمغرب.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "أرسنال  وريال مايوركا" ((اضغط هنا)) 
 

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