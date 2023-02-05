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محافظة البحيرة | نتيجة الشهادة الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) بالاسم ورقم الجلوس 2023

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية، يعتمد بعد قليل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

ومن المقرر أن توفر “بوابة الفجر” لطلاب الشهادة الاعدادية النتيجة عبر موقعها فور اعتمادها من قبل محافظ البحيرة، بالاسم ورقم الجلوس.

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة الفجر لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد: 140 درجة 

امتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تكون نماذج كل مديرية تربوية ضوابط تتناسب مع عدد الأقسام التربوية التابعة لها.

عقدت امتحانات الشهادة الإعدادية على حدة لكل مادة وليس مجتمعة، وحددت المديريات التربوية أسئلة وجداول الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سيكون مسؤولا عن درجات فصلين دراسيين وليس فقط درجات فصل واحد حيث يخضع الطالب لامتحان الفصل الأول وتضاف الدرجات التي حصل عليها إلى درجات الفصل الثاني. امتحان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم استخدام أسئلة الامتحان لقياس فهم وتحليل وتطبيق الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث يختبرون ما تعلمه الطالب بالفعل خلال الفصل الدراسي وليس بالترتيب. للحصول على درجات عالية أو منخفضة.

يحرص فيتو كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول بمجرد اعتمادها من قبل المحافظين في جميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًا.

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