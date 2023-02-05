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يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستأنف ريال مدريد، اليوم الأحد، مبارياته في الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، أمام ريال مايوركا. وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، سيستقبل ريال مايوركا نظيره ريال مدريد، على ملعب "إيبيروستار".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة خلف برشلونة المتصدر الذي يملك 50 نقطة.

وجاء ريال مايوركا صاحب الأرض في المركز العاشر وله 25 نقطة.

حقق ريال مدريد انتصارا في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني، على فالنسيا، بهدفين دون مقابل، فيما خسر مايوركا أمام قادش بثنائية نظيفة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

حيث تقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني اليوم الاحد 4 فبراير 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت تونس والمغرب حيث يأتي في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا

بينما ستوفر لك قناة بي ان سبورت وقنوات اخري الدوري الاسباني، الناقل الوحيد في الدوري الاسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنك مشاهدة بث مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني حيث يمكنك مشاهدة الدوري الاسباني ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا علي موقع دوت سبورت لايف بث المباريات بجودة عالية ودون تقطيع

معلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الأسبوع العشرين من الدوري الأسباني المعلق خالد الحدي.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "أرسنال  وريال مايوركا" ((اضغط هنا)) 

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