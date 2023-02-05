موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية والتشكيل وتردد القنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل بقاع الأرض مباراة الأهلي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء، المقبل، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب حتى الـ11 من فبراير الجاري.

مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

وتتجه أنظار عشاق الكرة في مصر والعالم العربي نحو المغرب من أجل مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في مناسبة كبيرة تجمع بين ناديي القرن الإفريقي والأوروبي، لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما الرسمية.

تفاصيل مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد

وضرب الأهلي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني، بعدما تغلب على فريقي أوكلاند سيتي في افتتاحية مشواره بكأس العالم للأندية 2023، بـ3 أهداف نظيفة، وسياتل ساوندرز الأمريكي بهدف في الدور ربع النهائي، ليواجه "الميرنجي" في الدولار نصف النهائي.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في تمام التاسعة مساء يوم الألاربعاء المقبل، بوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والـ11 في الإمارات، على أرضية استاد ملعب مولاي عبد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

وكشفت مجموعة من القنوات الفضائية عن نقل مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، على رأسها القناة الرياضية السعوديةSSC، والرياضية المغربية TNT، وأون تايم سبورت عبر ترددها الأرضي، إضافة إلى قناة AEA العراقية التي أذاعت كافة مباريات كأس العالم للأندية 2023 على النايل سات بشكل مجاني للجمهور.

تردد الرياضية السعودية SSC لمشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

التشفير: مفتوحة

تردد قناة AEA العراقية

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ويتوقع أن يخوض مارسيل كولر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي معلول وعبدالمنعم ومتولي ومحمد هاني، وبالوسط ديانج وفتحي والسولية وثلاثي الهجوم طاهر وكهربا وبيرسي تاو.

تشكيل ريال مدريد ضد الأهلي

كما يتوقع أن يخوض أنشيلوتي مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بتشكيل مكون من كوروتوا في حراسة المرمى أمامه ناتشو وكارفال وروديجر وكامافينجا ومودريتش وسيبايوس إضافة إلى أسينسيو وفينسيوس ورودريجو.