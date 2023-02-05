ads

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية والتشكيل وتردد القنوات الناقلة

منوعات
الأهلي ضد ريال مدريد
الأهلي ضد ريال مدريد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل بقاع الأرض مباراة الأهلي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء، المقبل، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب حتى الـ11 من فبراير الجاري.

مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

وتتجه أنظار عشاق الكرة في مصر والعالم العربي نحو المغرب من أجل مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في مناسبة كبيرة تجمع بين ناديي القرن الإفريقي والأوروبي، لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما الرسمية.

تفاصيل مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد

وضرب الأهلي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني، بعدما تغلب على فريقي أوكلاند سيتي في افتتاحية مشواره بكأس العالم للأندية 2023، بـ3 أهداف نظيفة، وسياتل ساوندرز الأمريكي بهدف في الدور ربع النهائي، ليواجه "الميرنجي" في الدولار نصف النهائي.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في تمام التاسعة مساء يوم الألاربعاء المقبل، بوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والـ11 في الإمارات، على أرضية استاد ملعب مولاي عبد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد 

وكشفت مجموعة من القنوات الفضائية عن نقل مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، على رأسها القناة الرياضية السعوديةSSC، والرياضية المغربية TNT، وأون تايم سبورت عبر ترددها الأرضي، إضافة إلى قناة AEA العراقية التي أذاعت كافة مباريات كأس العالم للأندية 2023 على النايل سات بشكل مجاني للجمهور.

تردد الرياضية السعودية SSC لمشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

التشفير: مفتوحة

تردد قناة AEA العراقية

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد 

ويتوقع أن يخوض مارسيل كولر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي معلول وعبدالمنعم ومتولي ومحمد هاني، وبالوسط ديانج وفتحي والسولية وثلاثي الهجوم طاهر وكهربا وبيرسي تاو.

تشكيل ريال مدريد ضد الأهلي

كما يتوقع أن يخوض أنشيلوتي مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بتشكيل مكون من كوروتوا في حراسة المرمى أمامه ناتشو وكارفال وروديجر وكامافينجا ومودريتش وسيبايوس إضافة إلى أسينسيو وفينسيوس ورودريجو.

الأهلي ضد ريال مدريد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد تشكيل مباراة الأهلي ضد ريال مدريد مباراة الأهلي وريال مدريد

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

“مجانا الآن”.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ (حصريًا)

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم