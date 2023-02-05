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الان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر: رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر يلاشوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سيشارك ريال مدريد، ضيفًا متكررًا على مواطنه ريال مايوركا، في الجولة 18 من البطولة الإسبانية 2022-23، التي سيستضيفها ملعب إيبيروستار.

حافظ ريال مدريد على آماله في تحدي لقب الدوري على قيد الحياة مع فوز مهم على فالنسيا في المباراة التي أعيد جدولتها بينهما، وسجل هدفين دون إجابة لمواصلة سعي برشلونة إلى صدارة الترتيب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، وسيخوض المباراة ضد مايوركا بنقاط كاملة في الاعتبار، متمنيا سقوط الفريق الكتالوني.

أما بالنسبة لريال مايوركا، فقد عانى من نتائج متذبذبة في الآونة الأخيرة، كان آخرها الخسارة أمام قادس في الجولة الماضية، والتي تركته 25 نقطة في المركز العاشر.

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، التي ستقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد 5 فبراير 2023، على ملعب إيبيروستار.

ستصدر صافرة الحكم الساعة 3 مساءا بتوقيت مصر و4 مساءا بتوقيت السعودية و1 مساءا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا بث مباشر اليوم في الدوري الأسباني
سيتم بث المباراة على beIN sports HD 1 وbeIN sports 1 HD premium.

بينما يستضيف ملعب إيبيروستار مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وريال مايوركا الليلة في الدوري الإسباني الممتاز 2023.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )

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