بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا لايف live || مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا تعليق عربي جودة عالية HD دون تقطيع

مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، على ملعب «إيبيروستار»، اليوم، في إطار مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الموعد: 3:00 عصرًا.

الملعب: «إيبيروستار».

البطولة: الدوري الإسباني.

المرحلة: الجولة الـ 20.

القنوات الناقلة والمعلق:

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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، أولين تشواميني.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو.

يخوض ريال مدريد المباراة أمام مايوركا، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي جعبته 45 نقطة، جمعها من تحقيق الانتصار في 14 مباراة، والتعادل 3 مرات وتكبد الهزيمة مرتين فقط.

فيما يقف ريال مايوركا بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، وذلك من تحقيق الانتصار 7 مرات منذ بداية الموسم، وحقق التعادل 4 مرات والخسارة 8 مرات.

وتعتبر مباراة مايوركا، الأخيرة لريال مدريد، على المستوى المحلي، قبل مواجهة الأهلي، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، بنصف نهائي كأس العالم للاندية، المقامة حاليا في المغرب.

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لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )