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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

بوابة الفجر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني بث مباشر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض مباراته أمام ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد ثلاث نقاط قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام النادي الأهلي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل بمدينه الدار البيضاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )
 

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