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جوووووول مايوركا يفتتح التسجيل شاهد بث المباراة ريال مدريد ومايوركا.. هنا الآن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

جوووووول مايوركا يفتتح التسجيل شاهد بث المباراة ريال مدريد ومايوركا.. هنا الآن 

جوووووول مايوركا يفتتح التسجيل شاهد بث المباراة ريال مدريد ومايوركا.. هنا الآن 

مباراة ريال مدريد ومايوركا تعد صعبة على المدرب جافيير أغيوري، حيث يتفوق نادي ريال مدريد بشكل واضح فنيًا، هذا ما سيدفع السيد جافيير لبدأ مباراة مايوركا ضد ريال مدريد اليوم بخطة 3-4-3، إليك تشكيل مباراة مايوركا الليلة:

حراسة المرمى: راجكوفيتش.
الدفاع: فالجينت، رايولو، خوسيه كوبيتا.
الوسط: كوستا، أنتونيو سانشيز، جالاريتا، مافيو.
الهجوم: كانغ إن لي، ميوريكي، كاديورير.
“مشاهدة مباراة: إنتر ضد ميلان اليوم“

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا
يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا عبر مجموعة قنوات bein sport الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حيث تمتلك حقوق البث (Broadcasting Right) للدوريات الأوربية، كما يمكنك مشاهدة مباراة مايوركا ضد ريال مدريد عبر موقع فهرس الرياضي

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر ( اضغط هنا )
 

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