القنوات الناقله لمباريات كاس العالم للانديه بث مباشر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

قائمة القنوات التي تبث كأس العالم للأندية مجانا، القناة التي تبث كأس العالم للأندية هي القضية الأكثر أهمية للجماهير، خاصة بعد تأكيد موعد افتتاح كأس العالم للأندية 2023، سيكون الأهلي في المنتخب المغربي عام 2022 انتصر الأهلي 3-0 على أوكلاند سيتي في الأيام الأربعة الأخيرة من كأس العالم للأندية على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية وهي المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي. كأس العالم للأندية.

قائمة القنوات الناقله لكاس العالم للانديه مجانا

فيما يلي أحدث ترددات القنوات الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2023 بين الأهلي ضد سياتل ساوندرز والهلال مقابل الوداد السعودي.

قناه المغربيه الرياضيه TNT

حيث اشارت شاشه قناه المغربيه الرياضيه TNT إلى حصولها بشكل رسمي علي حقوق بث منافسات كأس العالم للانديه 2023.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناه المغربيه الرياضه:11157.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطا:5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناه ssc 1 HD

تردد قناه علي النايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد:12418.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطا:3/4.

معامل الترميز:27500.

تردد القناه علي القمر الصناعي عرب سات