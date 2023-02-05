ads

أضبط: تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
تردد القنوات الناقلة
تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وريال مدريد

بلغ الأهلي الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية FIFA التي تقام حاليًا في المملكة المغربية بعد فوزه على بطل CONCACAF في دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى، نادي سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف من محمد مجدي أفشة.

يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال 9 قنوات فضائية، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها كما يلى
 

1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودى.

 

2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500

5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500

6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000

7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000

ريال مدريد الأهلي وريال مدريد الأهلي الأهلي ضد ريال مدريد الأهلي ضد سياتل الاهلي ضد الريال مدريد الاهلى ريال مدريد الاهلى و ريال مدريد الأهلي اليوم مباراة الاهلي وريال مدريد كاملة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي في كاس العالم للاندية كاس العالم للاندية القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2023 على النايل سات القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2023 القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية على النايل سات القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2023 موعد مباراة الاهلي القادمة في كاس العالم للاندية موعد مبارايات الاهلي في كاس العالم للانديه

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ (حصريًا)

مشاهدة بث مباشر YALLA AHLY مباراة الأهلي ضد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية || رابط SSC تعليق فهد العتيبي بث مباشر الاهلي دون تقطيع AEA HD لايف LIVE STREAM

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الأهلي وسياتل الأمريكي LIVE مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تعليق عربي رابط SSC

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم