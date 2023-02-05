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روابط تويتر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي || twitter live

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبحث جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز عن روابط بث مباشر من أجل متابعة مباريات الدور الثاني والعشرين وخاصة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام.

بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام

ستنطلق خدمة البث المباشر عبر موقع الفجر، قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل دقائق من انطلاق المباراة، ويمكنك متابعة جميع الأحداث عبر موقعنا عبر البث المباشر..

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الثانية والعشرين، وذلك ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت الممـلكة العربية السعودية، على ملعب توتنهام هوتسبير.

ويأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصــــيد 39 نقـــطة، بعد خوض 20 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 14 مواجهة وتعادل في ثلاث مباريات، وخــسر في ثلاثة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول الترتيب، وذلك برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 21 مباراة، فحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 3 مباريات، وخسر في سبعة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر سيتي”

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، كانسيلو.
خط الوسط: جوندوجان، رودري، دي بروين.
خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، هالاند، فودين.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

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