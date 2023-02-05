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القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية ولمباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر

الفجر الرياضي
القنوات الناقلة لكأس
القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية ولمباراة الأهلي

واليوم يبحث الكثير من الجماهير عن قنوات لبث كأس العالم للأندية خاصة أن هذا الحدث الكبير يشارك فيه العديد من الأندية العالمية ومنها النادي الأهلي الذي فاز بالمباراة الأولى. - مباراة الأهلي المقبلة. المصري والعديد من الأندية الكبرى المشاركة في المباراة التي انطلقت في الدولة المغربية مطلع فبراير الجاري.

تجري حاليا بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، حيث تستضيف الدولة سبعة أندية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النادي الأهلي المصري، الذي فاز بمباراته الافتتاحية ضد أوكلاند سيتي، في 1 فبراير، وسجل الأهلي ثلاثة أهداف نظيفة وAl - مباراة النادي الأهلي الثانية مقررة اليوم السبت ضد ستيل ساوندرز.

يبحث العديد من عشاق كرة القدم العالميين عن قنوات لبث هذا الحدث المهم حيث يتم بثه على مجموعة من القنوات الرياضية المعروفة على النحو التالي:

قناة TNT المغربية الرياضية على العرب سات:

  • تردد القناة 12383.
  • الاستقطاب رأسي.
  • معدل الترميز 27500.

قناة TNT المغربية الرياضية على النايل سات

  • تردد القناة 11157 أو 11476.
  • الاستقطاب عمودي.
  • معدل الترميز 27500.

قناة SSC السعودية الرياضية على العرب سات

  • تردد القناة 12418.
  • الاستقطاب أفقي.
  • معدل الترميز 27500.

قناة SSC السعودية الرياضية على النايل سات

  • تردد القناة هو 12523.
  • الاستقطاب عمودي.
  • معدل الترميز 27500.
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