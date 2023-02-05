" عروض التوفير " إلحق خصومات أسواق العثيم السعودية على كافة السلع الغذائية

لا تفوت هذه الفرصة للاستمتاع بالتسوق الحقيقي الآن، يمكنك الآن شراء جميع مستلزمات منزلك من العثيم مول، أحد أكبر مراكز التسوق، إلى جانب الاستفادة من أفضل الأسعار، ستوفر أيضًا الكثير من المال مع علامات تجارية قوية، إذا كنت مقيمًا في المملكة العربية السعودية، ابدأ بتصفح صفقات وخصومات سوق العثيم السعودي، فهو يقدم لك أسعارًا مذهلة لن تجدها في أي مكان آخر، اتبع الأسطر أدناه بعناية.

عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية

احصل على علبة من السمن النقي ماركة المراعي فقط بسعر ٣٥ ريالًا بدلًا من ٥٨،٩٥ ريالًا.

احصل على الربطة من الزيت عباد الشمس مقدم من شركة نور عدد ثلاث وحدات اثنين بحجم واحد ونص لتر بالإضافة إلى أخرى بحجم ٥٠٠ لتر فقط بسعر ٥٠ لتر بدلًا من ٦١،٩٥ ريالًا.

احصل على ثلاث قطع من التونة بحجم ١٦٠ جرام للقطعة الواحدة ماركة جرين فارمز فقط بسعر ١٥ ريالًا بدلًا من ١٩،٥٠ ريالًا.

احصل على اثنين ربطة من الأرز البسمتي بحجم ٥ كيلوغرام للرابطة الواحدة ماركة أبو سينيلين فقط بسعر ٥٥ ريالًا بدلًا من ٨١،٩٠ ريالًا.

احصل على كرتونة من الدجاج ساديا الخالي من الأحشاء عدد عشر وحدات بحجم ١١٠٠ جرام للحبة الواحدة كل هذا بسعر مغري فقط ١٥٠ ريالًا بدلًا من ١٩٤ ريالًا.

أقوى العروض على اللحوم من العثيم مول

احصل الآن على أكبر الخصومات على جميع اللحوم التي يقدمها لك العثيم مول مع توفير أكبر قدر من المال:

احصل على كيلو من اللحم الحاشي به عظم فقط بسعر مغري ٣٠ ريالًا.

احصل على كيلو من اللحم البقري المفروم من البرازيل فقط بسعر ٢٥ ريالًا.

احصل الآن على كيلو من اللحم الحماسي من باكستان به عظم فقط بسعر ٣٠ ريالًا.

احصل على كيلو من اللحم الجاموسي الخالي من العظم من باكستان فقط بسعر ٣٥ ريالًا.

احصل على كيلو من اللحم الحاشي من غير العظم فقط بسعر ٣٥ ريالًا.

احصل على كيلو من اللحم البلدي الجاموسي به عظم فقط بسعر ٤٥ ريالًا.

احصل على كيلو من اللحم البلدي من التيس به عظم فقط بسعر ٤٥ ريالًا.

احصل على علبة مزودة بقطع الدجاج المبردة ماركة اليوم بحجم ٩٠٠ جرام فقط بسعر ١٥ ريالًا.

احصل على اثنين من أطباق الدجاج من الصدر المخلية من العظم بوزن ٤٥٠ جرامًا فقط اقتني العرض الآن بسعر خرافي فقط ٣٥ ريالًا.

احصل على كيلو من اللحم الخروف به عظم فقط بسعر ٤٥ ريالًا.

احصل على كيلو من اللحم الغنم به عظم فقط بسعر ٥٥ ريالًا.

احصل على ثلاث حبات من الدجاج الطازج ماركة التنمية العرض الأول بوزن كباو واحد للقطعة بسعر ٥٠ ريالا، العرض الثاني بحجم ١٢٠٠ جرام للقطعة الواحدة فقط بسعر ٥٥ ريالًا.

أفضل الخصومات على المنتجات من العثيم

احصل على كيلو من الزبدة الغير مملحة ماركة ماريتا فقط بسعر ١٠ ريالًا.

احصل على كيلو من المورتديلا البقري من لحم الدجاج بوزن ٥٠٠ جرامًا فقط بسعر ١٠ ريالًا لقطعة واحدة.

احصل على كيلو من الجبن الأصفر الإسطنبولي فقط بسعر ١٥ ريالًا.

احصل على كيلو من الحلاوة السادة من شركة الجميل فقط بسعر ١٠ ريالًا.

احصل على كيلو من الزيتون الأسود ماركة كوبوليفا فقط بسعر ١٥ ريالًا.

احصل على علبة من اللبنة ماركة بريزيدون بوزن واحد كيلو فقط بسعر ٢٠ ريالًا.

احصل على الكيلو من الجبن البراميلي ماركة تشيزا لاند فقط بسعر ٢٥ ريالًا.

احصل على كيلو من مربى التوت من شركة شهد فقط بسعر ١٥ ريالًا.

احصل على كيلو من الجبن الأبيض ذو الملح الخفيف فقط بسعر ٣٠ ريالًا.

احصل على خمسة قطع من القشطة ماركة لونا بوزن ١٥٥ جرام للقطعة الواحدة فقط بسعر ١٠ ريالًا بدلًا من ١٥ ريالًا.

احصل على أربع علب من الحليب السائل بوزن ١٧٠ كل للقطعة الواحدة فقط بسعر ١٠ ريالًا بدلًا من ١٣ ريالًا.

احصل على ثلاث حبات من "الحليب المكثف المحلي" ماركة نستلة بحجم ٤٥٠ جرام فقط بسعر ١٥ ريالًا بدلًا من ١٨،٩٥ ريالًا.

احصل على ثلاث حبات من "الحليب المكثف المحلي" ماركة لونا بحجم ٣٩٥ جرامًا فقط بسعر ٢٠ ريالًا بدلًا من ٢٦،٨٥ ريالًا.

ما هي أبرز عروض العثيم مول هذا الشهر؟

احصل على الربطة من الزيت عباد الشمس مقدم من شركة نور عدد ثلاث وحدات اثنين بحجم واحد ونص لتر بالإضافة إلى أخرى بحجم ٥٠٠ لتر فقط بسعر ٥٠ لتر بدلًا من ٦١،٩٥ ريالًا.

ما هي أبرز عروض العثيم مول على اللحوم لهذا الشهر؟

احصل على كيلو من اللحم الحاشي به عظم فقط بسعر مغري ٣٠ ريالًا.

ما هي خصومات العثيم مول؟

احصل على ثلاث حبات من "الحليب المكثف المحلي" ماركة لونا بحجم ٣٩٥ جرامًا فقط بسعر ٢٠ ريالًا بدلًا من ٢٦،٨٥ ريالًا.