بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي تعليق عربي

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي، التي تقام اليوم، في السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الموعد: 6:30 مساء.

الملعب: «توتنهام هوتسبير».

البطولة: الدوري الإنجليزي.

المرحلة: الجولة الـ 22.

القنوات الناقلة:

beIN Sports 1 HD Premium - حفيظ دراجي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة توتنهام

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، نيثان أكي، روبن دياش، سيرجيو جوميز.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إرلينج هالاند، فيل فودين.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

حارس المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، كليمون.

خط الوسط: إيمرسون رويال، إيميل هويبيرج، رودريجو بنتانكور، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، ريتشارليسون.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي: المركز الثاني - 45 نقطة (انتصارات 14 - تعادل 3 - خسارة 3).

توتنهام: المركز الخامس - 36 نقطة (انتصارات 11 - تعادل 3 - خسارة 7).

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )