" أخبار سعيدة " لجميع العاملين في السعودية.. مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد 1444 وحالات الاستحقاق

قانون الموارد البشرية الجديد 1444 الإعلان عن مكافأة نهاية الخدمة، قضايا الحقوق هو أحد الإعلانات الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ظل الحكومة الملكية.

الموارد البشرية تُصرح مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد 1444

نص "قانون العمل" الجديد على بعض اللوائح الخاصة بمكافآت قانون العمل.

يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

يتم احتساب قيمة المكافأة على حسب عدد السنوات التي قام العامل بها وبناء على بعض الشروط التي وضعها قانون العمل.

أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية معرفة قيمة المكافأة من خلال الموقع الرسمي لإدارة الموارد البشرية والاجتماعية.

تعد مكافأة نهاية الخدمة إلزام على صاحب العمل.

حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

يحدد قانون العمل السعودي، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عددًا من الفئات المستحقة لمدفوعات نهاية الخدمة، وفقًا لعدد من الشروط والضوابط، وهي:

تصرف المكافأة لدى العامل الذي استقال بعد انقضاء فترة في العمل ما بين عامين إلى 5 سنوات.

كما تصرف لدى العامل الذي قام بتقديم استقالته بعد مرور أكثر من 5 سنوات في العمل.

أيضا تمنح المكافأة لدى العامل الذي استقال بعد أكثر من 10 سنوات في العمل.

تمنح المكافأة في حالة العامل الذي استقال لأي سبب قهري خارج عن إرادته.

كما تمنح المكافأة لدى المرأة العاملة التي تزوجت بعد قضاء 6 أشهر من العمل داخل المملكة.

المرأة التي تنجب بعد قضاء 3 أشهر متتالية في عمل معين.

تحذر وزارة العمل وفق القانون 82 من أن يخفض صاحب العمل قيمة أجر العامل.

خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة

إذا كنت تريد معرفة قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي يمكنك الحصول عليها، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “ من هنا ”.

”. يتم النقر فوق المكافأة المالية.

بعدها يتم تحديد نوع العقد.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة.

نقوم بتحديد قيمة الراتب وعدد سنوات الخدمة.

سوف تعرض قيمة المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة.

هل تحسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الاساسي؟

يتم احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف.

متى تنزل المستحقات بعد الاستقالة؟

في الغالب تنزل مكافأة نهاية الخدمة بعد نحو أسبوع واحد فقط من تاريخ الاستقالة، وعلى صاحب العمل إنهاء كافة الإجراءات في خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين لو كان العامل هو الذي أنهى عقده.