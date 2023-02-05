Kora goal بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام stream || مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام رابط بريميرليج تعليق عربي HD

يستقبل توتنهام على ملعبه نظيره مانشستر سيتي، للمرة الثانية في أقل من شهر، بقمة مرتقبة في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت القمة الماضية التي أقيمت على ملعب الاتحاد قد آلت إلى السيتي بعد العودة من التأخر 2-0 للفوز برباعية، وسط غضب بيب جوارديولا من لاعبيه وحتى جماهيره.

الأمور ربما تكون تحسنت كثيرًا بالنسبة للسيتي منذ ذلك التوقيت من ناحية الأداء والنتائج، في حين أن السبيرز يعانون كثيرًا رغم بعض النتائج الإيجابية.

توتنهام سيدخل المباراة دون مدربه أنطونيو كونتي الذي قام بإزالة المرارة ويحتاج إلى العناية الطبية، ولكن يأمل في أن يثأر من الهزيمة المريرة أمام السيتيزنس منذ أسابيع.

في هذا التقرير من "العين الرياضية" نتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة السيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هو الأحد 5 فبراير/ شباط 2023، على ملعب توتنهام بالعاصمة لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام؟

يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 1 Premium المخصصة لنقل مجريات البريميرليج.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام؟

كالعادة، متابعة مباراة السيتي وتوتنهام عبر الإنترنت ممكنة من خلال وسيلتين.

الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام؟

سيتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على مجريات مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.