بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشـــاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الثانية والعشرين، وخاصة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام.

بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر بوابة الفجر، قبل انطلاق مباراة مانشستر ستي ضد فريــق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنــــكم عبر موقــــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الثانية والعشرين، وذلك ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت الممـلكة العربية السعودية، على ملعب توتنهام هوتسبير.

ويأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصــــيد 39 نقـــطة، بعد خوض 20 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 14 مواجهة وتعادل في ثلاث مباريات، وخــسر في ثلاثة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول الترتيب، وذلك برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 21 مباراة، فحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 3 مباريات، وخسر في سبعة حتى الآن.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر سيتي”

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، دي بروين.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، هالاند، فودين.