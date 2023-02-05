كم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد في السعودية.. وكيفية حسابها

يمنح قانون العمل الجديد جميع العاملين في القطاعين العام والخاص جائزة خدمة نهائية كوسيلة لتقدير العمال الذين عملوا لسنوات عديدة. ونتيجة لذلك يبحث العديد من العاملين عن كيفية احتساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص، حيث توجد أسباب عديدة لتوقف العمل، وتحديد قيمة الجائزة بناءً على ذلك.

مكافاة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد

تعتبر مكافاة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد المكافأة النهائية التي يحصل عليها العامل في نهاية خدمته فهي بمثابة تقدير لجهوده طوال فترة عمله، كما أنها وسيلة لتأمين العامل بعد التقاعد من العمل.

ويحصل عليها جميع العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يقوم صاحب العمل بدفعها بعد انتهاء فترة العمل وفقًا للضوابط والمعايير التي قام نظام العمل السعودي بتوضيحها.

حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد

الحالات التي يجب فيها تقديم مدفوعات نهاية الخدمة في القانون الجديد، وبناءً على تلك الحالات، يتم تحديد الجائزة وقيمة القضية على النحو التالي:

العامل المستقيل عن عمله لمدة لا تزيد عن خمس أعوام ولا تقل عن عامين.

العامل المستقيل عن عمله لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات

يستحق العامل المكافأة في حالة مرور عشر أعوام أو أكثر من تقديمه الاستقالة من عمله.

تستحق المرأة العاملة المكافأة في حالة تركها للعمل بعد مرور ستة أشهر من زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.

أما في حالة أن العامل قام بترك العمل بسبب قوة جبرية فهو يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقًا للمادة 87 من قانون نظام العمل السعودي.

ولا يحق لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على عدم احتساب المبالغ الخاصة بالعمولات التي قد تزيد أو تنقص وذلك وفقًا لما ورد في المادة 82 من نظام العمل السعودي.

كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص

يتساءل الكثير من العمال عن كيفية احتساب رسوم إنهاء الخدمة في القطاع الخاص، حيث يتم احتساب رسوم الإنهاء بناءً على وقت تقديم العامل لخطاب استقالته، على النحو التالي:

في حالة أن مدة استقالة العامل عن عمله لم تتجاوز الخمس أعوام ولم تقل عن عامين يستحق العامل ثلث المكافأة

وفي حالة أن مدة استقالة العامل من عملة تجاوزت الخمس سنوات ولم تتعدى العشر سنوات يستحق العامل في هذه الحالة ثلثي المكافأة.

أما في حالة مرور عشر سنوات كاملة أو أكثر على استقالة العامل من عمله فهو يستحق المكافأة كاملة.

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا قدم استقالته

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا قدم استقالته نعم يستحق العامل المكافأة عند تقديمة الاستقالة من عمله إلا في حالة إنه استقال عن العمل لمدة تقل عن سنتين.

هل تحسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسي

يتساءل الكثير من المواطنين هل تحسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسي نعم يتم احتسابها بناءً على الراتب، حيث يتم حساب المكافأة بقاعدة ثابتة يتم فيها حساب أجر نصف شهر لكل سنة من سنوات العمل الخمس الأولى.

وبعد ذلك يتم حساب أجر شهر كامل لكل سنة من سنوات الخدمة التالية مهما كان عددها وأما بالنسبة إلى استحقاق المكافأة فهو يختلف من حالة إلى أخرى وفقًا للسبب الذي بسببه تم الانقطاع عن العمل سواء كان المرض أو التقاعد أو الاستقالة.

كيف اعرف كم نهاية الخدمة

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “بالضغط هنا”. الدخول على الرابط الخاص بحاسبة مكافأة نهاية الخدمة. ثم تحديد نوع العقد وفي حالة أن العقد بالأيام أو بالشهور يتم النقر فوق أيقونة (**) لإضافة عدد أيام أو شهور الخدمة مع توضيح سبب الانقطاع عن العمل للتعرف على حالة الاستحقاق. بعد ذلك إضافة قيمة الراتب وتحديد عدد سنوات الخدمة. أخيرًا سوف يتم عرض قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

معرفة هل تحسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الاساسي؟

نعم يتم احتسابها بناء على الراتب حيث يتم حساب المكافأة بقاعدة ثابتة يتم فيها حساب أجر نصف شهر لكل سنة من سنوات العمل الخمس الأولى.

كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

في حالة أن مدة استقالة العامل عن عمله لم تتجاوز الخمس أعوام ولم تقل عن عامين يستحق العامل ثلث المكافأة.

كيف اعرف كم نهاية الخدمة؟

عن طريق الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية ثم الدخول على الرابط الخاص بحاسبه مكافأة نهاية الخدمة.