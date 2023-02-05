مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023 والقنوات الناقلة لها.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لخوض مباراته أمام نادي توتنهام اليوم الأحد 5-2-2023، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الانجليزي الممتاز.

ويسعى نادي مانشستر سيتي لحصد الثلاث نقاط من نظيره توتنهام في المباراة الهامه التي تجمعهم اليوم والتي تعد ديربي من دربيات الدوري الإنجليزي، ويأمل أبناء جوارديولا في المنافسة على تصدر الدوري بعد أن نجحوا في الفوز على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما فاز توتنهام على فولهام بهدف دون رد.

ويحتل فريق مانشتسر سيتى المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، بعد أن خاض 21 مباراة نجح خلالهم تحقيق الفوز في 14 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الخسارة في مثلهم، بينما يحتل نادي توتنهام المركز الخامس في ترتيب الجدول بعد أن حصد 36 نقطة من 21 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، نجح خلالهم في الفوز بـ11 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الخسارة في 7 مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، اليوم الأحد ضمن منافسات منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الانجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد على مجموعة قنوات "beinsports" القطرية والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناةbein sports HD1 والمقرر أن ينطلق الاستوديو التحليل للمباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لمانشتسر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياش - ناثان أكي - سيرجيو جوميز.

خط الوسط: كيفين دي بروينه - رودري - إلكاي جوندوان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - إرلينج هالاند - فيل فودين.

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - كليمون لونجليه.

خط الوسط: إيمرسون رويال - رودريجو بنتانكور - بيير إيميل هويبيرج - إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون -هاري كين.