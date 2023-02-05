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𝒦𝒪𝒪ℛ𝒜 𝒮ℐ𝒯𝒴|KORA بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم.. روابط مباشرة للمباراة دون تقطيع جودة عالية FULL HD

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر  مباراة توتنهام ومانشستر سيتي يستعد توتنهام لاستضافة مانشستر سيتي على ملعب توتنهام في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل السيتي في جمع ثلاث نقاط من أجل المنافسة على صدارة الدوري، خاصة بعد فوزه على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف حرة وتوتنهام ضد فولهام بهدف دون رد.

𝒦𝒪𝒪ℛ𝒜 𝒮ℐ𝒯𝒴|KORA بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم.. روابط مباشرة للمباراة دون تقطيع جودة عالية FULL HD

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بعد أن لعب 21 مباراة وفاز بـ 14 منها، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاث، ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة. وربح 11. منها تعادل ثلاثة وخسر سبعة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي

سيتم بث مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وتوتنهام على القنوات التالية مع المعلقين:

يصوت حفيظ الدراجي على موقع بيل إن سبورتس بريميوم 1.
قناة belN 4k بصوت المعلق حفيظ الدراجي.
موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي
5:30 مساء في تونس والجزائر والمغرب.
كل من مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين الساعة 6:30 مساءً.
الساعة 7:30 مساءً المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا والأردن.
8:30 مساءً في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المرتبة الخامسة برصيد 36 نقطة.

توتنهام ومانشستر سيتي التشكيلة

كشف موقع “هوسكورد” العالمي عن توقعاته لفريق مانشستر سيتي ومضيفه توتنهام في مواجهتهما المقررة اليوم الأحد الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، للدور الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” ويأمل السيتي في الفوز بنقاط المباراة ومواصلة الضغط على المتصدرين أرسنال وتوتنهام.

تشكيلة توتنهام
حراسة المرمى: لوريس.
حط الدفاع: لانجلي ودير وروميرو.
حط الوسط: بيريسيتش وبناتانكور وهوجبيرج ورويال.
الهجوم:  Son وKane وKolesowski.
التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي
حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: ووكر وأكانجي وآكي.
خط الوسط: رياض محرز ولويس رودري وجاك غريليش.
الهجوم: جوندوجان وهالاند ودي بروين.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

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