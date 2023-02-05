ads

يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر || HD السيتي ضد توتنهام

بوابة الفجر

يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر || HD السيتي ضد توتنهام مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، حيث تنتظرنا مواجهة من العيار الثقيل اليوم بين الفريقين على ملعب سبيرز.

يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر || HD السيتي ضد توتنهام

تأتي هذه المباراة في وقت يريد فيه مانشستر سيتي الاقتراب ببضع خطوات من صدارة الترتيب، بينما يريد توتنهام من جانبه الاقتراب من المربع الذهبي في الترتيب العام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 45 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، هو اليوم الأحد 5 فبراير 20233، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم "أندي مادلي" في الأوقات التالية:

5:30م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

6:30م بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

7:30م بتوقيت السعودية وقطر والعراق.

بث مباشر HD Kora Live مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم || كورة أون لاين مان سيتي وتوتنهام

8:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، حيث يمكن مشاهدة اللقاء مباشرةً من خلال شاشة قناة beIN Sports 1 Premium وأيضًا عبر تطبيق الهاتف المحمول beIN Sports 4K.

تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم
تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، والتي من المتوقع أن تبدأ المباراة بشكل أساسي ستأتي كالتالي:

السيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: والكر - أكانجي - لابورت.
خط الوسط: ريكو - رودريجو - دي بروينه - جوندوجان.
خط الهجوم: رياض محرز - هالاند - جاك جريليش.
توتنهام

حراسة المرمى: لوريس.
خط الدفاع: روميرو - داير - بن دافيز.
خط الوسط: إيمرسون - هويبرج - بيتانكور - بيريشيتش.
خط الهجوم: كولوسوسيفسكي - سون - كين.


لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )
 

توتنهام أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الدوري السعودي بث مباشر توتنهام توتنهام السعودي مانشستر سيتي مانشستر سيتي أمامتوتنهام مانشستر سيتي السعودي مانشستر سيتي ضدتوتنهام مانشستر سيتي ضدتوتنهام مباشر مانشستر سيتي لايف مانشستر سيتي مباشر مانشستر سيتي مباشر اليوم مانشستر سيتي وتوتنهام مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر بث مباشر بث مباشر مانشستر سيتي اليوم بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام تشكيل مانشستر سيتي أمامتوتنهام ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام مباراة مانشستر سيتي أمامتوتنهام مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة الآن مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضدتوتنهام مباراة مانشستر سيتي مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشر الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر مواجهات مانشستر سيتي وتوتنهام موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

Man city live Now بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام جودة عالية تعليق عربي || مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي هدف كين اليوم

محافظة البحيرة | نتيجة الشهادة الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) بالاسم ورقم الجلوس 2023

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ (حصريًا)