يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر || HD السيتي ضد توتنهام مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، حيث تنتظرنا مواجهة من العيار الثقيل اليوم بين الفريقين على ملعب سبيرز.

يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر || HD السيتي ضد توتنهام

تأتي هذه المباراة في وقت يريد فيه مانشستر سيتي الاقتراب ببضع خطوات من صدارة الترتيب، بينما يريد توتنهام من جانبه الاقتراب من المربع الذهبي في الترتيب العام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 45 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، هو اليوم الأحد 5 فبراير 20233، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم "أندي مادلي" في الأوقات التالية:

5:30م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

6:30م بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

7:30م بتوقيت السعودية وقطر والعراق.

8:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، حيث يمكن مشاهدة اللقاء مباشرةً من خلال شاشة قناة beIN Sports 1 Premium وأيضًا عبر تطبيق الهاتف المحمول beIN Sports 4K.

تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، والتي من المتوقع أن تبدأ المباراة بشكل أساسي ستأتي كالتالي:

السيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر - أكانجي - لابورت.

خط الوسط: ريكو - رودريجو - دي بروينه - جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز - هالاند - جاك جريليش.

توتنهام

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: روميرو - داير - بن دافيز.

خط الوسط: إيمرسون - هويبرج - بيتانكور - بيريشيتش.

خط الهجوم: كولوسوسيفسكي - سون - كين.