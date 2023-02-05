ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي، كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث تم إتاحة إمكانية معرفة النتائج عبر الصفحات الرسمية لعدد من المدارس على فيس بوك.

نتيجة الصف الأول الثانوي

ونشرت المدارس اخل محافظة الجيزة نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بكشوف النتائج، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح إضافة إلى رصد النتائج في مختلف الكنترولات واعتمادها، كما يمكن دخول الطالب ومعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي في الجيزة

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بكافة المدارس الموجودة بالمحافظة وذلك حسب جدول زمني حدده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظا على أبنائنا الطلاب ومنع التكدسات.

معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي

ودعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أبنائها الطلاب إلى ضرورة عدم التكدس خلال ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، مؤكدة أنه سيتم إتاحها عبر الموقع الإلكتروني بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط هنا كما يمكن معرفتها من الكشوف المعلقة في المدارس.

إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي

وأشارت المديرية إلى أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون متاحة للجميع بما فيهم الطلاب الذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات وعدم حجبها عن أحد، وذلك تخفيفا على الأسر المصرية وحرصا على مسقبل طلابنا.